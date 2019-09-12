Balkondan düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde balkondan düşen Suriye uyruklu çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Olay Ortaklar Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında, 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu K.H, apartmanın dördüncü katındaki balkondan yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.H., ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.H. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.