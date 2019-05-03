Balonfest ADÜ'lü öğrencileri coşturdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), 24. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen Color Fest'in ardından bugünde Balonfest üniversiteli gençleri coşturdu.

ADÜ 24. Kültür ve Sanat Şenliklerinin üçüncü gününde Tralleis Meydanı'nda Balonfest heyecanı yaşandı. Etkinliği katılan binlerce öğrenci, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş çeşitli renklerdeki toz boyalar ile içi su dolu balonları birbirine atarak doyasıya eğlendi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden etkinlik boyunca birbirlerini boyayan ve ıslatan gençler, alana kurulan dev platformda çalınan müziklere eşlik ederek dans etti.

Eğlence dolu dakikalarla bir yıllık eğitim dönemindeki sınav stresini atma fırsatı bulan öğrenciler, Aydın'da ilk kez düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.