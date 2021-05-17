Bankamatikte unutulan parayı buldu, zabıtaya teslim etti

Aydın'ın Söke ilçesinde bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Serkan Yılmaz, bankamatik üzerinde unutulan bin TL'yi zabıtaya teslim etti.

Söke'nin Sanayi Sitesi içinde bulunan bankamatiklere işlem yapmak için giden Serkan Yılmaz, bankamatiğe geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Banka ATM'sinin para çekme kısmında unutulan parayı gören Serkan Yılmaz, paranın unutulduğunu anlayıp tereddüt etmeden Söke Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekiplerince para sayılırken, unutulan para duyarlı vatandaş Serkan Yılmaz'dan tutanak ile teslim alındı.