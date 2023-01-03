Banyoda alev alan şofben yangına neden oldu

Aydın'da bir evin banyosunda bulunan elektrikli şofben yangına neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın Mesudiye Mahallesi 1633 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç.'ye ait olan evin banyosunda bulunan elektrikli şofben kısa devre yaparak yanmaya başladı. Yangını fark eden ev sahibi hemen evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde küçük çapta maddi hasar oluşurken, yangın dolayısıyla vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.