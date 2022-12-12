Banyoda düşen emekli albay hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde banyoda düşen emekli albay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kemer Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki emekli albay Mehmet Halit Özsoy 95 yaşındaki anne ve babasının ihtiyaçlarını karşılamak için Aydın'a geldi. Özsoy, henüz bilinmeyen bir nedenle banyoda düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özsoy'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan emekli albay Özsoy doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Özsoy'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevdiklerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.