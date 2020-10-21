Barajlardan gelen su kesilince balıklar telef oldu

Aydın'ın Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında yüzlerce balık telef oldu. Vatandaşlar, olayın her yıl sulama sezonu sona erip barajlardan su salımı durduğunda yaşandığını belirttiler.

Aydın'da tarım arazilerinin sulanma sezonunun sona ermesi ile birlikte suları kesilen kanallarda çok sayıda balık telef oldu. Özellikle daldı-çıktıların olduğu bölgelerde yaşanan balık ölümleri dikkat çekerken, en fazla balık ölümünün Germencik Turanlar Mahallesi'nde yaşandığı belirtildi. Büyük Menderes Ovası'nda kış mevsimine girilip tarım alanlarında sulama faaliyetinin sona ermesi ile barajlardan su salımı durduruldu. Kanallardaki suların çekilmesi ile birlikte kanallarda çok sayıda balık toplu olarak telef oldu. Konuyla ilgili Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken toplu balık ölümlerinin su seviyesi düşen kanallardaki oksijenin düşmesi sonucu yaşandığı belirtildi.