Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bariyerlere çarparak yol dışına çıkan araçtaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayıdn-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarparak yolun dışına savrularak, yol tabelasına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.