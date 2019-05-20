Baro Başkanı Bozkurt, “Yalan söylemek bir belediye başkanına yakışmıyor”

Fatih Atay'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde yaşanan koltuk krizinin ardından hakkında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Yalan söylemek bir Belediye Başkanı'na da, bir avukata da yakışmıyor” dedi.

Aydın Barosu Başkanlık makamında yapılan açıklamada Başkan Bozkurt, “ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yerine bu meselenin konuşuluyor olmasından dolayı çok üzgünüm. İkinci üzüntüm orada olmayan şeyleri kamuoyunda haklı çıkabilmek uğruna olmuş gibi anlatan belediye başkanının açıklamaları nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kalmaktır. Sabah çelenk koyma törenlerine katıldık, belediye başkanımızı burada göremedim. Buradan stadyuma gittiğimizde kapıda protokol görevlileri bir sıkıntı olduğunu söylediler. ‘Efeler Belediye Başkanı size ayrılan koltuğa oturdu, eşi de yanında oturuyor, biz çok rica ediyoruz ama bir türlü kalkmıyor' dediler. Ben şahsen küçüklüğümden beri her bayrama giderim. Çimlerin üzerine de otururum, ayakta da beklerim. Ama Aydın Baro Başkanlığı'nı temsilen burada bulunuyorum. Dolayısıyla devletin protokol kuralları gereği bize nereye oturulması gerekiyorsa orada oturmayı arzu ederim. Herkes oradaydı, değil konuşmak hiç selamımız bile olmadı. Ben hanımefendiye değil, beyefendiye bile bir kelime sarf etmedim. O hareketinden ve açıklamasından dolayı Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan bir özür bekliyorum. Protokol görevlilerin durumu Vali beye iletmelerinin ardından olayı daha fazla büyütmemek için oradan ayrıldım. Ben orada devletimize 19 Mayıs Bayramımızı kutlamaktan bile kaçındım. Çünkü kutlayıp oradan gidiyor olsaydım, belki basının da dikkatini çekerdi ve gösteri yapacak herkesin ve izlemeye gelen vatandaşların insicamını bozardım. Yani dolayısıyla sessizce oradan ayrıldık. Buyursunlar ispatlasınlar, herkes oradaydı. Bu aleni yaşanan bir şeydir. Herkesin ortasında bir insanı hele de bir kadını ‘kalkması için taciz etti defalarca' kelimeleri ile suçlamak akıl alacak bir şey değildir. Çok net söylüyorum, benim ağzımdan bir kelime bile çıkmadığı halde bizim başkanın oradaki tavrını kınayan baro olarak yaptığımız açıklamanın üzerine haklı çıkmak uğruna toplumu yanıltmak ve beni hedef göstermek pahasına kalkıp ta bu şekilde yalan söylemek bir belediye başkanına da, bir avukata da yakışmıyor” diye konuştu.