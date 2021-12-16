Baro Başkanı Bozkurt'tan veda paylaşımı

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni başkan Erinç Sağkan'ın listesinde yer alarak yönetim kuruluna giren Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya üzerinde veda fotoğrafı paylaştı. Yaptığı paylaşıma “Aydın Barosu Başkanı olarak son yazı, son imza” notunu düşen Bozkurt, görevinden istifa ettiğini açıkladı. TBB Yönetim Kurulu'nda saymanlık görevine getirilen Bozkurt meslek etiği gereği istifa ettiğini belirtti.