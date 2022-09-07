Başak Eğitim Hizmetleri'nden Akademik Sınava yönelik iş birliği

Başak Eğitim Hizmetleri kurucu temsilcisi F.Alp Ayaydın ve PTE Türkiye & Orta Doğu İş Geliştirme Koordinatörü Fatih Özer ve PTE Kıdemli Müşteri Yöneticisi Fatih Yalçınkaya katılımı ile gerçekleşen imza töreni Aydın Özel Başak Kolejinde gerçekleşti.

Protokole göre Özel Başak Anadolu Lisesi öğrencileri 4 genel dil becerisinin değerlendirildiği, esnek sınav tarihlerinden oluşan 2 yıl geçerliliği olan bilgisayar tabanlı İngilizce dil sınavına girebilecek.

Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F.Alp Ayaydın imza töreninde , “Öğrencilerimizin eğitimi için Kurumsal İş Birliklerimizi eğitim sektöründen gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bu sınava göre öğrenciler gerçek anlamda birer dünya vatandaşı olma konusunda çok avantajlı duruma geçecekler. Eğitim başvurularının yanı sıra aldıkları belgeyi İngiltere, Avusturalya göçmenlik ve vize başvurularında kullanabilecekler. PTE Akademik Sınavı yurtdışında bulunan üniversitelerde dil yeterliliği eğitim başvurularında kullanılan, çift diploma almada alt yapıya sahip olma imkânı sağlayan ve yurtiçindeki üniversitelerin de hazırlık atlama ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarında dil yetkinliğini belgeleyen yüksek akreditasyona sahip bir program. Bu programı Başak Anadolu Lisesinin dünya vizyonuna tamamen uyumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Tüm öğrencilerimizin elinde bir altın anahtar olarak yer alacaktır” dedi.

PTE Türkiye & Orta Doğu İş Geliştirme Koordinatörü Fatih Özer ve PTE Kıdemli Müşteri Yöneticisi Fatih Yalçınkaya, Başak Eğitim Hizmetleri ile yaptıkları iş birliği protokolünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.