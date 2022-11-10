Başak Eğitim Kurumu'ndan Kısa Film Yarışması'nda Türkiye ikinciliği

Başak Eğitim Kurumları Türkiye derecelerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Kısa Film Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde etti.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen “Sakarya'dan Cumhuriyet'e Üç Adım Kısa Film Yarışması" nın ödülleri, 8 Kasım'da Cemiyet merkezinde geçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Sakarya'dan Cumhuriyet'e Üç Adım Kısa Film Yarışması'nda “İlhaktan Egemenliğe” adlı kısa filmle Özel Başak Anadolu Lisesi 11. sınıf eşit ağırlık öğrencileri Tarih Öğretmeni Neslihan Alcak Çankır danışmanlığında ve Bilgisayar Öğretmeni Ayşe Uğurer Turgut'un destekleriyle liseler arası kısa film yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

“Bir başarı da sporda”

Türkiye ikincisi olan Aydın Özel Başak Koleji Voleybol ve Korfbol Takımları da Aydın Okul Sporları açılış töreninde Aydın Gençlik Müdürlüğü tarafından başarı plaketi aldı.

Başak Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet'imizi emanet ettiği gençlerimizle bir yandan sanat ve spor alanlarında büyük başarılara imza atarken bir yandan da okulumuzda almış oldukları eğitim ve kültür ile milli şuura sahip, fikir hürriyetini savunan, müspet ilimin ışıklarıyla donanmış bir şekilde küresel dünyada söz sahibi olmaya devam edeceklerdir” denildi.