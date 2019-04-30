Başak Koleji, ADÜ Şehirde Projesine katıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu “ADÜ Şehirde” projesi etkinliklerinde yer aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu “ADÜ Şehirde” projesi çerçevesinde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında Başak Koleji öğrencileri üniversite Rektörü Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret ettiler. Başak Koleji öğrencisi Ege Veli Demir'in rektörlük koltuğunu devralarak konuşmasını yapmasının ardından, B-Brass Nefesli Çalgılar Topluluğu Merkez Kampüs Tralleis Meydanı'nda mini konserleri ile güne renk kattılar.