Başak Koleji ailesi Atatürk Spor Kompleksi'nden indirimli faydalanacak

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Atatürk Spor Kompleksi işletmecisi Ömer Abay'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti. Aydın Başak Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanları bir yıl boyunca, tesislerdeki üyelik ve özel ders hizmetlerinden yüzde 15 indirimli olarak faydalanacak.

Üyelik anlaşmalarında, tesisler bünyesindeki mevcut yüzme havuzları, spor salonları ve grup ders stüdyo dersleri ücretsiz sunulacak. Yüzme ve Tenis gibi eğitimler üyelik kullanımına dâhil olmayacak.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın imza töreninde "Akademik Başarısı yüksek bireyler yetiştirmenin yanında sporcu nesiller yetiştirmek de bizim için oldukça önemli. Bir çocuk sadece akademik başarısına göre değerlendirilmemeli günümüz şartlarında, ne diyoruz zihin sağlam vücutta olur. Bu protokol ile çocuklarımızın burada aldığı eğitimlerine ek olarak farklı kategorilerde de eğitim almalarına olanak sağlıyoruz. İlgisi ve katılım isteği olan velilerimizin ve çalışanlarımızın da yüzme, tenis, pilates vb branşlarda yer almasını önemsiyoruz. Protokolümüz her iki tarafa da hayırlı olsun " şeklinde konuştu.

Tesis İşletmecisi Ömer Abay ise yaptığı konuşmada, “Pek çok branşta uzman eğitimlerimiz ve eğitmenlerimiz ile Başak Ailesi'ne hizmet vermeye hazırız. Bir yıllık imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını ve devamının gelmesini dileriz” diyerek sözlerini noktaladı.