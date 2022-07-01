Başak Koleji Anadolu Lisesi, uluslararası platformlarda ödül kazanmaya devam ediyor

Başak Koleji'nin uygulamalı eğitim modelleri ile tecrübesini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Okul Müdürü Süleyman Çokay, öğrencilerin Başak Koleji'nin 31 yıllık tecrübesi ve vizyonu doğrultusunda bakış açısı geniş, sosyal farkındalığı ve kendini ifade etme becerisi üst düzeyde olan, bilgiyi ezberleyerek değil uygulayarak kullanan bir yapıda eğitim öğretim çalışmalarına dahil ettiğini vurguladı. Çokay, “Fizik kulübümüzü, fizik öğretmenimiz Burcu Mersin Karabacak ve ekip ismine yakışır bir performans sergileyen öğrencilerimiz Yağmur Demir, Ayşe Selen Kaval, Asya Çağdaş, Duru Sağdıç, Ömer Şentürk, Alkın Çelik ve Eren Cem Gül'ü tebrik ediyoruz” dedi.

Başak Koleji Anadolu Lisesi olarak özel eğitim öğretim protokolleri yaptıkları üniversitelere de teşekkür eden Çokay, dünyaca ünlü bilim insanları Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, Prof. Dr. Samim Erhan, Dr. Emrah Traş, Dr. Bora Işıldak, Doç. Dr. Fatih Ersan'a teşekkürlerini sundu.