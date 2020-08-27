Başak Koleji eğitim günlerine devam ediyor

Mehmet Şakiroğlu'nu eğitim kampüslerinde ağırladı.

“Bana Hayallerini Anlat” ve “Yola Düşmek” kitaplarının yazarı Murat Moroğlu ile pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde çocukları kitaplarla tanıştırma, nitelikli çocuk edebiyatında kitap seçme ölçütlerinin neler olması gerekliliği, drama teknikleri ile çocuk kitaplarının nasıl incelenmesi ve planlanması gerekliliği konularında çalışma ve “Bir Bavul Kitap” atölyesini gerçekleştiren Başak Koleji öğretmenleri; “Öfke” “Bağlan” “Çocukları Sanal Dünyadan Koruma Kılavuzu”, “Aşkın Psikolojisi”, “Mutsuzluğa Mahkumuz” kitaplarının yazarı Klinik Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ile de “Akılcı Duygu Yönetimi” ve “Motivasyon” konularında eğitim seminerlerini tamamladılar. Pandemi sürecinde yeni yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışan çocuklarda oluşan pek çok davranış değişikliğine karşı öğretmenlerin model olması gerekliliği, çocukların yaşadıkları ile duyguları arasındaki ilişkiyi öğrencilere aktarmaları konusunda pusula niteliği gördükleri konularında farkındalık oluşturulan Mehmet Şakiroğlu semineri duygu durumunun düzenlenmesi ve davranışların yönetilmesi konularına sıkça vurgu yapıldı.

Öğretmen ve kurum içi eğitimleri daima önemseyerek araştırmacı, güncel, dinamik, inovatif yapısını sürdürmeye özen gösterdiklerini belirten Başak Koleji Lise Okul Müdürü Nail Ergun, tüm kademelerde çevrimiçi, anaokulu, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimlerinin oldukça başarılı ve verimli ilerlediğini dile getirdi.