Başak Koleji ‘Geleneksel Aydın Günleri' şenliği yapıldı

Başak Koleji Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Güven Soylular, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın konuşmaları eşliğinde açılışın yapıldığı etkinlik, stantların tek tek dolaşılması ve Zeybek oyunları gösterileri ile devam etti.

Aydın'ın kültürel özelliklerini bir sonraki kuşaklara aktarabilmek için gerçekleştirilen etkinlik bu yıl Özel Başak Koleji tarafından dördüncü kez düzenlendi. Kurulan stantlarda; geleneksel çömlekçilik, şapkacılık, gelin başı yapıcılığı, keçe ve baskı sanatı, oyuncak yapımı, dericilik, kabak avize yapım sanatı, sabun yapımı, sepet ve balmumu örücülüğü, çizmecilik gibi meslek ve el sanatları işlerinde gelen ziyaretçilere bilgilendirme yapılarak, onlara deneyimleme imkanı sağlandı.

Başak Koleji Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Güven Soylular düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, “Aydın'da yaşamanın ne büyük bir keyif, Aydın'ı yaşatmanın da sorumluluğumuz ve ödevimiz olduğunun bilincinde bireyler yetiştirme gayesi içerisindeyiz. ‘'Aydın'da Yaşamanın Bir Ayrıcalık'' olduğunu düzenlediğimiz etkinliğimiz aracılığıyla öğrencilerimizin anlamalarını ve tüm gün boyunca hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Şenliğe Aydın İl Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Merkez Valisi Hakan Güner, Esnaf Odası Başkanı Selahattin Çetindoğan, Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın, Genel Direktör Metin Akyol'da katılım sağladı.