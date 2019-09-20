Başak Koleji iki firma ile daha protokol imzaladı

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Alfemo Mobilya Aydın Firma Kurucusu Mustafa Yazıcı ve 4 Ses Müzik ve Dans Merkezi Firma Kurucusu Serap Solak'ın katılımıyla gerçekleşen 2 imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri ve personeli bir yıl boyunca Alfemo Mobilya hizmet ve satışlarından, kurumun kendi kampanyalarına ek yüzde 15, 4 Ses Müzik ve Dans Merkezi hizmetlerinden de yine, yüzde 15 indirimli olarak faydalanacak.

Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın frmalar ile imzalanan protokolle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın'ın önde gelen firmaları ile Başak Ailemizin üyelerine özel iş birliklerine imza attık. Aile üyelerimizin bütçesine katkı sağlamak amacıyla imzaladığımız protokollerle farklı yüzdeliklerde indirimleri Başak Kart'ta topladık. Bu 2 yeni protokolümüzün de Alfemo Mobilya Aydın Şubesine, 4 Ses Müzik, Dans Merkezi'ne ve Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.