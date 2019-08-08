Başak Koleji iki firma ile hizmet sözleşmesi imzaladı

Aydın Özel Başak Koleji, Aydın'da faaliyet gösteren iki kurum ile hizmet sözleşmesi imzaladı.

Başak Eğitim Hizmetleri Lena Otomotiv ve Vuslat Kitapevi firması ile kurumsal iş birliği kapsamında protokol imzaladı. Başak Koleji Kurucusu Alp Ayaydın, Lena Otomotiv Firma Müdürü Tekin Ak ile Vuslat Kitapevi firma kurucusu Safi Emir'in katılımı ile Başak Kolejinde imza töreni düzenlendi.

Aydın Başak Koleji ailesi Lena Otomotiv firması ile imzalanan protokole göre, firma işçilik hizmetlerinde yüzde 10, yedek parça satış hizmetlerinde yüzde 5 indirimli faydalanacak. Vuslat Kitapevi ile yapılan protokole göre ise, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri ve çalışanları kitap kırtasiye hizmetlerinden yüzde 15 ile 25 oranlarında değişen indirimlerden faydalanabilecek.