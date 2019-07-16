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Başak Koleji ile Akademiden Sanat arasında protokol imzalandı

Aydın Akademiden Sanat Kurumu ile Aydın Özel Başak Koleji arasında “Güzel Sanatlar Hizmet Sözleşmesi” imzalandı.


Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın ve Aydın Akademiden Sanat Kurucularından Adem Toy'un katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.


Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli Akademiden Sanat tarafından sağlanan dans, müzik, yenilikçi drama, tiyatro, jimnastik, resim eğitimlerinde yıl boyunca yüzde 15 indirim oranından faydalanacaktır.


Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, imza töreninde "Okul olarak akademik başarının yanında öğrencilerimizin güzel sanatlar alanlarındaki başarıları bizim için her zaman çok önemli olmuştur. Okulumuz tarafından aldıkları eğitimlerin desteklenmesini isteyen ya da farklı alanlarda enstrüman gibi eğitim almak isteyen öğrencilerimiz, velilerimiz için Akademiden kurumu ile güzel bir işe imza attık. Protokol, her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


Akademiden Sanat kurucularından Adem Toy ise, yaptığı konuşmada, "Başak Koleji'nin eğitime bakış açısı ve böyle işlerle Aydın'da yaşayan çocuklarımızı desteklemesi bizim için çok önemli, takdir ediyoruz. Birlikte böyle bir iş birliğinin içinde yer almaktan mutluluk diyoruz, her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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