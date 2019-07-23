Başak Koleji ile Özel Diş Polikliniği arasında protokol imzalandı

Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın'da faaliyet gösteren özel bir diş polikliniği arasında “Sağlık Hizmeti Sözleşmesi” imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Özel Klinik Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kurucularından Çene Cerrahı Ezgi Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli ile bakmakla yükümlü oldukları 1. derece aile fertleri için bir yıl boyunca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından tüm hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca, Aydın Başak Koleji öğrencileri, velileri, çalışanları ve birinci dereceden yakınları ilk muayenelerinden ücretsiz olarak faydalanacak.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın gerçekleşen imza töreninde "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm velilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Protokol, her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kurucusu Ezgi Aydın ise yaptığı konuşmada, Başak Kolejiyle imzaladıkları protokolden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aydın, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.