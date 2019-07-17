Başak Koleji ile Sarızeybekler Bisiklet firması protokol imzaladı

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Aydın Sarızeybekler Bisiklet firma kurucusu Hakan Sarızeybek katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

Yapılan protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli için Sarızeybekler firması tarafından satış sonrası servis hizmetlerinde yüzde 30, satış ve kiralama hizmetlerinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak. Başak Kart kullanıcıları, firmanın Aydın Söke, Mimar Sinan ve Kuşadası mağazalarında indirimden faydalanabilecek.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın protokol imza töreni ile ilgili olarak "Bisiklet kullanımı hem çocuklarımızın ve yetişkinliklerimizin sağlıklı bir vücuda sahip olmasını hem de çevrenin korunması anlamında günümüz dünyasında oldukça önemli bir yere sahip, hepimizin bu duyarlılıkta yol alması gerekir. Protokol, her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sarızeybekler Bisiklet firma kurucusu Hakan Sarızeybek ise “Başak Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanları için böyle bir platformda yer almak bizim için mutluluk verici” dedi.