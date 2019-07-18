Başak Koleji işbirliği protokollerine devam ediyor

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın ve Lisa Garden Uluslararası Çiçekçilik Organizasyon işletmesi kurucuları Pınar Öner ve Serkan Öner'in katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli için Lisa Garden Uluslararası Çiçekçilik Organizasyon işletmesi tarafından sunulacak çiçekçilik ve organizasyon hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 15 indirim uygulanacak.