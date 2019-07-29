İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başak Koleji kurumsal işbirliği anlaşmalarına devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji ile Yemen Kahvesi Aydın Şubesi arasında protokol imzalandı.



Yemen Kahvesi işletmesi ile Aydın Özel Başak Koleji arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.


Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Yemen Kahvesi Aydın Şube Kurucusu Şerife Çelik katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.


Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli için Yemen Kahvesi işletmesi tarafından sunulacak yemek ve organizasyon hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulanacak.



İmza Töreninde konuşan Yemen Kahvesi Aydın Şube Kurucusu Şerife Çelik, Başak ailesini bir yıl boyunca özel olarak misafir etmekten memnun olacaklarını belirterek, sözleşmenin her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.