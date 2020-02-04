Başak Koleji masa tenisinde il şampiyonu oldu

Aydın Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Minik Kız Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları'na katılan Başak Koleji öğrencileri, minik kızlarda il şampiyonu ve minik erkeklerde ise il dördüncüsü oldu.

Aydın Başak Koleji Masa Tenisi öğretmeni Faruk Akbağ masa tenisinde okul olarak elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Her spor dalında olduğu gibi masa tenisinde de özverili çalışmak oldukça önemlidir. Başak Koleji olarak tüm spor dallarında başarılara imza atıyoruz çünkü akademik başarı kadar çocuklarımızın spor, müzik, dil, resim gibi pek çok alanda da başarılı olmasını hedefliyoruz. Okulumuz masa tenisi teknik imkânları (Masa tenisi robotu, masa tenisi spor alanları) ve sistemli çalışmasıyla pek çok başarıya imza attığı gibi atmaya da devam edecek. Tüm okullarda çocuklara bu spor sevdirilmeli ve yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Sistemli çalışma ve planlı programlama ile gelmeyecek başarı yoktur” diye konuştu.