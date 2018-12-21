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Başak Koleji öğrencilerinden ‘Game Of Thrones' resim sergisi

19 eğitim öğretim yılı birinci dönem süresince yaptıkları çalışmaların bir araya gelmesiyle oluşturulan ve Forum Aydın AVM’de açılışı yapılan “Game Of Thrones” sergisi ilgi görmeye devam ediyor.

19 eğitim öğretim yılı birinci dönem süresince yaptıkları çalışmaların bir araya gelmesiyle oluşturulan ve Forum Aydın AVM'de açılışı yapılan “Game Of Thrones” sergisi ilgi görmeye devam ediyor.


19 Aralık Çarşamba günü açılan sergi, Türkiye'de kendi yaş kategorisinde tek olan B-Brass Nefesli Çalgılar Topluluğu'nun mini konseriyle açılışa katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. 23 Aralık Cuma gününe kadar açık olacak sergide, 15 eser Forum Sergi Alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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