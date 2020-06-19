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Başak Koleji öğretmenleri, öğrencilerle online olarak vedalaştı

Her yıl Haziran ayında karnelerini alarak arkadaşları ve öğretmenleri ile vedalaşan Başak Koleji öğrencileri bu yıl Kovid-19 salgını sebebiyle okullarına ve arkadaşlarına dijital ortam üzerinden veda etmek zorunda kaldı.


Karne haftasını çocuklar için daha anlamlı hale getirmek adına Aydın Başak Koleji öğretmenleri, öğrencilerine online olarak veda etti. Tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri öğretmenlerinden yaz döneminde yapmaları gerekenler konusunda da önerilerini aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında açılması beklenen okulların 3 haftalık telafi eğitiminin ardından yeni dönemleri başlayacak. Mart ayından bu yana dijital ortamda eğitimlerine devam eden öğrenciler, bir buçuk aylık tatilin ardından okullarında ve sınıflarında eğitim-öğretimlerine devam edebilecek.

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