İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başak Koleji personel gecesinde eğlendi

Başak Koleji çalışanları düzenlenen personel gecesinde bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi.


Başak Koleji'nde tüm birim personelinin katıldığı gecede akşam yemeğinin ardından, okul Genel Koordinatörü Metin Akyol yaptığı konuşmada, Başak Koleji çalışanlarının büyük bir aile oluşturduğunu ve her bir kişinin ayrı ayrı emeklerinin bir bütün ortaya koyduğunu belirterek, özverili çalışmaları için tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti. Hazırlanan video gösterimlerinin ardından geceye özel pasta kesimi gerçekleştirildi. Canlı müzik eşliğinde sevdikleriyle bir araya gelen Başak Koleji çalışanlarının dans ederek koca bir dönemin yorgunluğunu attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.