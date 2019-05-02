Başak Koleji personel gecesinde eğlendi

Başak Koleji'nde tüm birim personelinin katıldığı gecede akşam yemeğinin ardından, okul Genel Koordinatörü Metin Akyol yaptığı konuşmada, Başak Koleji çalışanlarının büyük bir aile oluşturduğunu ve her bir kişinin ayrı ayrı emeklerinin bir bütün ortaya koyduğunu belirterek, özverili çalışmaları için tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti. Hazırlanan video gösterimlerinin ardından geceye özel pasta kesimi gerçekleştirildi. Canlı müzik eşliğinde sevdikleriyle bir araya gelen Başak Koleji çalışanlarının dans ederek koca bir dönemin yorgunluğunu attı.