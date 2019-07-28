Başak Koleji üç firma ile kurumsal işbirliğine gitti

Özel Başak Koleji ile Form Fitness Center, Dorest Güzellik ve Diyet, Ege Waflee firmaları arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokoller ile Başak ailesi bu üç firmanın hizmetlerinden indirimli faydalanma imkanı bulacak.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın imzalanan protokollerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kurumsal işbirliklerimizi tüm sektörlerden gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu üç firma ile imzaladığımız protokoller, Başak ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Firma temsilcileri ise imzalanan protokollerin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundular.