İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başak Koleji üç firma ile kurumsal işbirliğine gitti

Özel Başak Koleji, Aydında faaliyet gösteren üç firma ile kurumsal iş birliği kapsamında protokol imzaladı.


Özel Başak Koleji ile Form Fitness Center, Dorest Güzellik ve Diyet, Ege Waflee firmaları arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokoller ile Başak ailesi bu üç firmanın hizmetlerinden indirimli faydalanma imkanı bulacak.


Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın imzalanan protokollerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kurumsal işbirliklerimizi tüm sektörlerden gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu üç firma ile imzaladığımız protokoller, Başak ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.


Firma temsilcileri ise imzalanan protokollerin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.