Başak Koleji'nden bir ilk daha

Türkiye'de birçok ilki başaran ve Aydın Başak Koleji, ünü uluslararasına ulaşan Tales Matematik Müzesi'nin ardından yeni bir bilim müzesi oluşturdu. 2019 yılını eğitimde 'Da Vinci' yılı ilan eden Başak Koleji bu kapsamda hazırladığı ‘Da Vinci'ye ait 40 icadın bizzat kendi ekibiyle oluşturup müze kuracak boyuta geldi.

Dünyada birçok ülkenin 2019 yılını Leonardo Da Vinci yılı ilan etmesinin ardından, Aydın Özel Başak Koleji de 2019 yılında eğitim vizyonunu bu yönde şekillendireceğini açıkladı. Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, Genel Direktör Metin Akyol ve Okul Müdürü Nail Ergun, yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar sonucu elde ettikleri sonucu basın ile paylaştı. Da Vinci'ye ait 40 buluştan oluşan eserin sergilendiği toplantıda konuşan Başak Koleji Genel Direktörü Metin Akyol, yer tahsis edilirse müzeyi Aydın'a kurmaya hazır olduklarını kaydetti.

Özellikle matematik alanındaki çalışmaları ile hem okulun hem de Aydın'ın ismini uluslararasına taşıyan Başak Koleji Tales Projesi'nden sonra Da Vinci projesini tamamladı. Leonorda Da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıl dönümünü yaşadıklarını belirten Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek gençlerin ufku müzede açılacak. Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

Leonardo Da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıl dönümünün 2019 yılına denk gelmesi nedeniyle böyle bir karar aldıkları ifade eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Dünyada 2019 yılı Da Vinci'nin ön plana çıkarıldığı bir yıl olacak. Leonardo Da Vinci matematik, fen, mühendislik ve sanat alanındaki yetkinliği ile ilgili farklı açılardan tanınan bir kişiliktir. Herkes Da Vinci'nin ismini duymuştur ama hangi alanda ne kadar başarılı olduğunu bilmiyordur. Bu yüzden Da Vinci önemli bir isim ve ilk milenyumun da dahisi olarak adlandırılır. Da Vinci sergisi dünyada çok nadir ülkenin sahip olduğu bir değerdir. Bu yüzden biz de 4 senelik çalışma sonunda kendi imkanlarımızla Da Vinci'ye ait eserlerden 40 kadarını yaptık. Türkiye'de İtalya'dan geçici süreliğine getirilen sergide iki ayda İstanbul'da 114 bin ziyaretçi ağırlandı. Bu sergi de 2 ay için bir firma sponsorluğunda, 1,5 milyon Euro'ya getirilmişti. Bu müze sahibi İtalya'ya bu parayı verdik. Ama biz bu müzenin benzerini burada kendimiz gerçekleştirdik. Türkiye'de kendi çocuklarımızdan başlayarak bu sergiyi Türkiye'de gezdirip tanıtacağız” dedi.

“STEM projeleri kağıt üzerinde kaldı”

Türkiye'de bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) projelerinin kağıt üzerinde kaldığını ileri süren Ayaydın, “Başak Koleji olarak Da Vinci teması üzerinden bu dört ana öğeyi okulumuzda kendi modelimiz içinde çocuklara atölye çalışmaları yaptırmak gibi bir hedefimiz var. Müzeyi gezdirip şu an dünyadaki hangi teknolojik öğenin hangi mantıktan ortaya çıktığını göstereceğiz. Da Vinci'nin dünyada neleri değiştirdiğini ve dünyaya ne gibi izler bırakmış gibi çalışmaları da öğretmenlerimiz şu an yapıyor. Bu vizyon Türkiye için çok ileri bir vizyondur” ifadelerine yer verdi.

Daha önceki projelerde de ilginç çalışmalara imza atan ve tamamen yerli üretim yapan Başak Koleji'nin Genel Direktörü Metin Akyol, “Dünyanın birçok yerindeki müzelerde Da Vinci'ye ait icatlar CNC teknolojisi ile yapılmıştır ancak biz tamamen el işçiliğiyle kendimiz yaptık. Artık yeni dünyada bizim çocuklarımızın ülkedeki çocuklarla değil, dünyadaki çocuklarla yarışması gerekiyor. Matematiği fizikle, fiziği estetikle sanatla birleştiremediğiniz anda yeni dünyada hiçbir anlamınız yok. Çünkü yeni dünya astronomi, endüstriyel tasarım bilişim sektörünün üzerine oturmuş olacak. Yeni dünyada ben sadece mühendisim, ressamım, ben sadece yazarım diyen insana ihtiyaç yok. Bunu da eğitimde birinci olan Finlandiya söylüyor. Da Vinci'yi de burada bu eksende birleştirmek için bu çalışmayı yaptık. Dünyada hiçbir ortaokul ve lise düzeyinde dahi bir Da Vinci müzesi yok” diyerek bu esere kıymet verilmesini istedi.

Müzeyi sergilemeye İstanbul'dan başlayacaklarını ifade eden Akyol, “Ama kalıcı olarak bu müzenin mutlaka Aydın'da olması gerekiyor. Bu sergiyi diğer illerde sergilendikten sonra kalıcı olarak koyabileceğimiz bir yer yok. Valilik veya yerel yönetimler bize yer tahsis ederse kalıcı olarak Başak Koleji adına biz bu müzeyi kurmaya hazırız. Yer göstermezlerse bu müzeyi İstanbul, İzmir, Ankara veya hangi il isterse gidip oraya kuracağız. Gönlümüz bu müzenin Aydın'a kazandırılmasından yana” diye konuştu.

Kurum olarak dünyanın en önemli müzelerinden birine sahip olduklarını belirten Okul Müdürü Nail Ergun ise “2019 yılını disiplinler arası ilişkiye katkı sağlayacak bir eğitim sistemiyle geçireceğimizi düşünüyorum. Kurum olarak yeniliklere önderlik yaptığımız için de gurur duyuyorum” diyerek başak Koleji öğrencilerinin çok şanslı olduğunu söyledi.