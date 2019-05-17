Başak Koleji'nden öğrencileri için işbirliği protokolü

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın ile Forbes Garden Game İşletme Sahibi Turgut Koyun'un katılımıyla gerçekleşen protokol imza töreni Başak Koleji'nde gerçekleştirildi. Protokol, Başak Koleji öğrencilerinin 1 yıl süresince haftanın 7 günü Forbes Garden Game Oyun Parkları'ndan yüzde 30 indirimle faydalanmalarını içeriypr.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, imza töreninde yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm ailemizi önemsiyoruz. Protokol, her iki tarafa da hayırlı olsun"

İşletme sahibi Turgut Koyun ise, 'Başak Koleji ile imzaladıkları protokolden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Köseoğlu, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.