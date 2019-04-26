Başak Koleji'nden ortaokula geçiş etkinliği

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji'nde gerçekleşen ortaokula geçiş etkinliğinde 5. sınıfa geçecek olan öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte ilkokul hayatlarını geride bırakıp yeni bir döneme adım atmanın heyecanını paylaştı.

Başak Koleji B-brass Nefesli Çalgılar Topluluğunun sergilemiş olduğu mini konser, öğrencilerin 4 yıldır birlikte oldukları değerli öğretmenlerinin temenni konuşmaları, yöresel dans ekiplerinin gösterileri ile devam eden gecede, öğrenciler yeni döneme adım atmanın keyfini doyasıya yaşadı.

Başak Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı Namık Kemal Kocazeybek, “Göz açıp kapayıncaya dek ilkokuldan mezun olan öğrencilerimiz gururumuz, mutluluğumuz. Velilerimiz ile birlikte Başak Ailesi olarak onlara akademik başarının yanında sanatta, sporda, müzikte doğru kapıları açtığımıza inanıyoruz, ortaokul hayatlarında da aynı başarıyı ve azmi göstereceklerine eminiz, her birini tek tek gözlerinden öperek başarılar diliyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Gönüllerince gecenin keyfini çıkaran öğretmenler, öğrenciler ve veliler ilkokulu güzel bir geceyle noktaladı.