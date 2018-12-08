Başak Koleji'nden tarım, doğa eğitimi ve inovasyon gezisi

Aydın Başak Koleji 4. Sınıf öğrencileri, okul idarecileri ve sınıf öğretmenleri ile birlikte, “üretimden tüketime” tarım bilinci kazanmaları, “sağlıklı güvenilir gıdanın” sağlığımız için önemini kavramaları, “yeni nesil bir kırsal modeli” yerinde görüp gözlemlemeleri amacıyla, Koçarlı ilçesi Kasaplar Mahallesindeki Vodafone Akıllı Köy Eğitim İnovasyon ve Uygulama Merkezine, “eğitim inceleme” gezisi yaptılar.

TABİT AR-GE Müdürü Orhan Kurt'un sunumuyla etkinlik tanıtım videosu ile başladı. Sunumun ardından öğrencilere Vodafone Akıllı Köy'de tarımdan hayvancılığa, teknolojiden sosyal sorumluluk projelerine kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından Başak Koleji öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Vodafone Akıllı Köy uygulama sahası teknik gezisi başladı. Teknik gezi sırasında öğrencilere iş ortaklarının katkılarıyla yapılan çalışmalar, bitkisel üretim de yetiştiricilik, sensör teknolojileri sulama ve gübreleme merkezi taze yeşil ot tesisi ve modern toplu sağım tesisi faaliyetleri hakkında yerinde bilgi verildi.

Öğrenciler Toprağa Dokundular

Vodafone Akıllı Köy teknik saha turunun ardından çocuklarla lavanta fidanı dikme etkinliği yapıldı. Toprağa dokunan çocuklar ziraat mühendislerinden lavanta yetiştiriciliği ve kullanım alanlarını öğrenerek fide hazırlık süreci ve toprak hazırlığını uygulamalı olarak öğrendi. Günün sonunda Başak Koleji öğrencileri, Vodafone Akıllı Köy'den tarımda teknolojiyi, çevre bilincini ve duyarlılık sahibi olmaları gereken noktaları öğrenerek ve toprağa dokunmuş olarak ayrıldı.

Etkinlikte yer alan Başak Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı Namık Kemal Kocazeybek “Başak Koleji olarak, çocuklarımıza doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya güvenli gıda bilincini vermek, doğa ile iç içe, doğa sevgisi yüksek bireyler yetiştirmek belirlediğimiz en önemli görevlerimizdendir. Bu gezimizde de sürdürülebilir bir gelecek için tarımda teknolojinin uygulanabilir olmasının yanında çocuklarımızın toprakla iç içe olmasının ne kadar önemli olduğunu onlara öğrettik. Başak Koleji, 130'dan fazla çeşitte ağaç türünü barındırmakla birlikte tavus kuşundan tavşana pek çok hayvanın da bakımının yapıldığı mini hayvanat bahçesine sahip bir okuldur. Okulda bu çocuklarımız bu zengin kampüste eğlenerek çok güzel vakit geçirebiliyorlar ve aynı zamanda hayvanat bahçemizdeki hayvanları da besleyerek onlarla arkadaşlık kurabiliyorlar. Böylece tüm canlılara saygı ve sevgi besleyen, çevre bilinci gelişmiş nesiller yetiştirebiliyoruz. Bu tarzda doğa ve inovasyon gezilerimiz ile de okuldaki aldıkları ekoloji temel bilgisinin üzerine bilgi ekliyoruz, bu yüzden bu gezilerimiz devam edecektir” diyerek misafirperverlik gösteren Akıllı Köy ve Tabit yetkililerine de teşekkürlerini iletti.