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Başar şenliği Kahraman Deniz'le devam etti

AYDIN (İHA) – ADÜ 24.

Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserlerin üçüncü gününde Tralleis Meydanı'nda Kahraman Deniz sevenleriyle buluştu.


Alternatif türde yayınladığı şarkılarıyla kısa sürede hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan, “Lapa Lapa”, “Garezi Var”, “Hiçbir Şeyin Anlamı Yok” ve “Suç Mahalli” isimli şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Kahraman Deniz, ADÜ öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.


Konser sonunda Rektörümüz adına Kültür Şube Müdür V. Hüseyin Kerem Bozyiğit, Kahraman Deniz'e plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Şenlik, DJ'lerin performanslarıyla devam etti.

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