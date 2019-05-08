Başarılı kadınlar, annelik öykülerini anlatmak üzere Forum Aydın'da buluşuyor

Aydın ve çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın, Anneler Günü'ne özel bir söyleşi, imza günü ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

“12 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek söyleşide Fotoğraf Sanatçısı Nagehan Bozkurt, “Evrensel Senfoni” kitabının yazarı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır ve Uzman Psikolog Aslı Çevirgen annelikle kariyeri birlikte yürütebilmenin inceliklerini paylaşacak. 11-12 Mayıs tarihleri boyunca da isteyenler Nagihan Bozkurt'un Anneler ve Çocukları Fotoğraf Sergisi'ni gezebilecek.

12 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek söyleşide, Fotoğraf Sanatçısı Nagihan Bozkurt, “Evrensel Senfoni” kitabının yazarı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır ve Uzman Psikolog Aslı Çevirgen anne ve anne adaylarıyla buluşacak. Kariyerinde başarılı üç kadının annelik hikayelerini anlatacağı sohbetin ardından dileyenler “Evrensel Senfoni” kitabını imzalatabilecek.

11-12 Mayıs tarihleri boyunca ise Zeytin Meydanı'nda Nagihan Bozkurt'un Anneler ve Çocukları başlıklı etkileyici fotoğrafları sergilenecek.