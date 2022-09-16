Başbakan Menderes vefatının 61.yılında dualarla anıldı

Nazilli Belediyesi tarafından Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölümünün 61. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Osmanlı Çeşmesi önünde düzenlenen programda duaların okunmasının ardından vatandaşlara tavuklu-pilav ikram eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi olarak tüm devlet büyüklerinin vefatının sene-i devriyesinde anma etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Anma etkinliklerinin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Özcan; “Tüm memleketimiz için acılı bir gün. Aydınımızın yetiştirdiği değerli devlet adamlarından, büyüklerimizden, Adnan Menderes'in vefatının sene-i devriyesinde tüm Nazilli halkımızla, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla ve partililerimizle birlikte anıyoruz. Değerli büyüklerimiz Nazillimiz için büyük emek vermişlerdir. Bozdoğan Kemer Barajı'nın yapılması bölgemiz ve ülkemiz açısından kıymetli bir eserdir. Yolların değiştirilmesi, kamulaştırılması ciddi imar hizmetlerinden bir tanesidir. Memleketin demokratikleşmesi noktasında da emeği büyüktür. Kendisinden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.