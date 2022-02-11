İhlas Haber Ajansı

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Başçayır Barajı tamamen doldu

Aydın’da son günlerde etkili olan yağışların ardından Başçayır Barajı tamamen doldu.

Aydın'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Başçayır Barajı tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranları üreticileri memnun ederken, fazla suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor.



Geçtiğimiz yıl en kurak dönemlerinden birini yaşayan Aydın'da bu yıl etkili olan yağışlar çiftçilere umut vermeye devam ediyor. Yeni yıl ile beraber etkili olan sağanak yağışlar, il genelindeki barajların doluluk oranlarını da yükseltti. Bu kapsamda Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan ve 2 bin 20 dekar arazinin sulanmasını sağlayan Başçayır Barajı'nın da tamamen dolduğu öğrenildi. Su depolama kapasitesini tamamen dolduran barajın dolusak bölümlerinden fazla suyun tahliyesi de yapılmaya başlandı.



Sultanhisar ve İsabeyli Barajı'ndan sonra Başçayır Barajı'nın da tamamen dolması 2022 sulama sezonunda kuraklığın yaşanmaması için çiftçileri umutlandırıyor.

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