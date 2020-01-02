İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başhekim Derin Nazilli'ye veda etti

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt.

Zafer Zinnur Derin Aydın ADSM başhekimliğine atanması sebebiyle Nazilli'ye veda etti.


Nazilli ADSM'deki personeli tek tek ziyaret ederek vedalaşan Dt. Zafer Zinnur Derin, “Sizleri tanımaktan onur duydum, sizleri unutmayacağım” dedi. Nazilli ADSM Başhekimliği ve Aydın ADSM Başhekim Vekili görevlerini 1 buçuk yıl süresince birlikte yürüttüğünü kaydeden Başhekim Derin, “Bu sırada Aydın ADSM yeni hizmet binamızın yapım işlerini de takip ederek, geçtiğimiz aylarda taşınmasını tamamladık. Nazilli'de 2 yıl süresince birlikte çalıştığımız arkadaşlarım başta olmak üzere, bu güzel şehrin tüm güzelliklerini, samimiyetle paylaştığım herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.