Başhekim Derin Söke'ye atandı

Aydın ADSM Başhekimi Zafer Zinnur Derin, Söke ADSM başhekimliğine atandı. Aydın ADSM personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başhekim Derin, “Aydın ADSM Başhekimliğin görevimden, Söke ADSM Başhekimliği görevine atanmam nedeniyle ayrılıyorum. Öncesinde yoğun emek verdiğimiz, yeni hizmet binasına taşınması ile baştan sona yenilediğimiz bu güzel yapının, başlattığımız kurumsal ilkeler ve temeller üzerinde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve samimiyetle çaba sarf edip emek veren herkese de ayrıca teşekkür ederim. Yeni görev yerimiz Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde de aynı inanç ve çaba ile gayret edeceğiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Zafer Zinnur Derin'in Söke'ye atanmasının ardından Aydın ASDM Başhekimliği'ne Bahadır Turgut getirildi.