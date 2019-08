Başhekim Gezer Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşları uyardı

Erdal Gezer, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada vatandaşların kurban bayramı süresince hijyen ve sağlık koşullarına daha çok önem vermesini istedi.

Bu yıl Kurban Bayramının yılın en sıcak günlerine denk geldiğini bu nedenle hijyen kurallarına azami ölçüde riayet edilmesini isteyen Başhekim Gezer, “Toplum sağlığı açısında bayram süresince toplum sağlığı açısından kurallara ve hijyene daha çok özen göstermeliyiz. Et tüketiminin de arttığı Kurban Bayramında akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik' hastalığına karşı dikkatli olmalıyız. Et tüketirken de etlerin iyice pişmiş olmasına özen göstermeliyiz” dedi.

Kurban ibadetinin uygun koşullarda yerine getirilmesini ve kesilen hayvanlardaki şartların tutmasının sadece dini açıdan değil sağlık açısından da önemli olduğunu kaydeden Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, kurbanın derisi hariç yenmeyen diğer kısımlarının gömülmesini önerdi. Kurban kesildikten sonra hayvanın iç organlarının da kontrol edilmesini ve kist olan bir iç organ varsa bunun kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten Gezer, “Bu tür sakatatlar hayvanlara da yedirilmemelidir. Diğer hayvanların tüketmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömülmelidir” diyerek Kurban bayramında uzmanların önerilerine riayet edilmesini istedi.

“Beslenmenize dikkat edin”

Kurban Bayramında et tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Liva hastanesi Başhekimi Dr. Gezer, “Bayramda aşırı et tüketimine bağlı olarak bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkmaktadır. Özellikle yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp-damar gibi rahatsızlıkları bulunanlar et tüketimine dikkat etmelidir. Yağlı et tüketimi yerine az yağlı veya yağsız etleri aşırıya kaçmadan tüketmeleri kişinin kendi sağlığı açısından çok önemlidir” diyerek herkesin bayramını kutladı.