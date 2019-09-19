Başhekim Gezer; “Nemli havalarda astımlı hastalar daha özenli davranmalı”

Erdal Gezer, sıcak havalarda ve yağmur geçişlerinin olduğu dönemlerde, astımlı hastaların daha dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Sıcak, bunaltıcı ve nem oranının yüksek olduğu dönemlerde en çok görülen sağlık problemlerinden bir tanesinin de astım hastalığı olduğunu ifade eden Dr. Gezer; “Astım rahatsızlığı akciğerlerde meydana gelen kronik bir rahatsızlık olup, kişinin göğüs ve nefes darlığı ile beraber solunum sıkıntısı yaşamasına sebep olur. Alerjik ve alerjik olmayan kronik bir rahatsızlık olan astımın, birden fazla tetikleyicisi vardır. Astımı tetikleyen faktörler, astımlı kişinin nöbet yaşamasına sebep olan unsurlardır. Astım hastaları kendi rahatsızlığını tetikleyen unsuru testlerle belirledikten sonra, bunlara karşı dikkatli davranarak hastalığını kontrol altında tutmaya çalışmalıdır. Bu sayede hasta çok daha az sayıda astım nöbeti geçirerek daha sağlıklı bir hayat sürebilir. Astım krizleri, havaların değişken olduğu dönemlerde daha sık görülür. Belirtiler gece sabaha karşı şiddetlenir. Bazı kişilerde burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma, öksürük gibi belirtiler görülür. Alerjik astım hastalığı yaşayan bireylerin, öncelikle astım tedavisi süreçlerinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ile ilgili bir hekime başvurmaları gerekir. Astımlı hasta veya yakınlarının doktor ile iletişimleri çok önemlidir. Kişilerin eğitim, öğretim durumlarına göre doktorun verdiği bilgi ve yönlendirmeleri uygulayarak atak sıklığını azaltarak kontrol altında tutabilirler. Astım hastalarının nemin yüksek olduğu saatlerde açık havada daha az zaman geçirmeleri gerekir. Astım hastaları, havadaki nem oranını kontrol etmeli, yüzde 60'ı geçtiğinde dışarı çıkmamaya özen göstermelidir. Çünkü yüksek nem, polenlerin havada daha uzun ve daha çok bulunmasına neden olur” dedi.