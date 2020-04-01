Başhekim Gezer'den ‘duman' uyarısı

Erdal Gezer, sağlıklı ve rahat nefes almanın öneminin her geçen gün anlaşıldığını belirterek, sigaraya getirilen bazı yasak ve önlemlerin nargileye de getirilmesini istedi.

Özellikle gençlerde nargilenin özenti haline gelmeye başladığını kaydeden Dr. Erdal Gezer, “Geleneksel Türk içeceği gibi gösterilerek, süslemeler ve aromalar ile özellikle gençler için daha cazip hale getirilen nargileye dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerine dikkat çekmeyecek şekilde “zararlıdır” yazılarak gençlere yönelik mekanlarda sunulan nargile sigara, tütün ve diğer tütün ürünlerinden daha masum gösteriliyor” dedi.

Türkiye'nin 2020'ye en çok sigara içilen 40'ıncı ülke olarak girdiğini hedefin ise tütünsüz bir yaşam olduğunu belirten Erdal Gezer, “2008 yılında çıkan tütünle mücadele yasasından sonra Türkiye'de tütünsüz yaşam yolunda büyük yol kat edildi. Türkiye dünya genelinde tütünle mücadele konusunda başarılı olan ülkeler arasında yerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken, 2018'de bu sayı 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü. Ancak sigara, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Aynı veriler ışığında Türkiye en çok sigara içilen ülkeler arasında 40. sırada yerini korurken, gençler maalesef nargileye yönelmeye başladı” dedi.

Zararları saymakla bitmeyen tütün ve mamullerinin kullanım zamanına paralel olarak insanlara zarar verdiğini belirten Başhekim Erdal Gezer, “Tütün ve tütün mamulleri akciğerler ve solunum yollarıyla sınırlı kalmayıp tüm sistemimizde aklınıza gelebilecek tüm organlarımıza zarar veren bir maddedir. Sigarayı bırakmayı ötelemekle tamamen zararlı geçen süreyi de artırmış oluyoruz. Bu süre ne kadar uzarsa sigaranın verdiği zarar ve beraberinde de kanser yapıcı etkisi o kadar artar. Bu nedenle bırakmak isteyenler bu kararını ertelemeden uygulamaya geçirmelidir” dedi.

“Son yıllarda kadınlar daha çok içmeye başladı”

Sigara ve tütün mamulü kullanımın son yıllarda gençlerde çok önemli bir sorun olduğunu, kadınlarda yayılmasının en önemli sebebinin ise ekonomik özgürlük ve çalışma hayatı olarak belirlendiğini kaydeden Ege Liva Hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, özellikle anne adayı kadınların bu kötü alışkanlığı edinmesinin gelecek açısından da ciddi sıkıntı olduğunu kaydetti.

“Nargile masum değil en az sigara kadar tehlikelidir”

Türkiye'de nargilenin sanki geleneksel bir içecek gibi lanse edilmeye çalışıldığını tütün mamulü olan nargilenin de sigara kadar sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Dr. Gezer, bu konudaki önlemlerin arttırılmasını istedi. Başhekim Gezer, “Ülkemizde sigara kadar nargile de sağlığı tehdit eden önemli bir sorundur. Geleneksel Türk içeceği gibi gösterilerek, süslemeler ve aromalar ile özellikle gençler için cazip hale getirilen nargileye dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerine dikkat çekmeyecek şekilde ‘zararlıdır' yazılarak gençlere yönelik mekanlarda sunulan nargile sigara, tütün ve diğer tütün ürünlerinden daha masum gösteriliyor. Büyük bir tehlike olan nargilenin sigaraya eşdeğer hatta daha fazla zarara sahip olduğunun gençlere ve ailelere öğretilmesi gerekiyor. Bir diğer masum görünen tehlike de elektronik sigara. Elektronik sigaranın da zararlı olduğunu bilmek gerekiyor. Sigaradan elektronik sigaraya geçmek; sigaradan kurtulmada bir adım olarak görülmemelidir. Nefes almanın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı şu günlerde tütün ve tütün mamulleri kullanan herkesin bu bağımlılıktan kurtulmasını istiyoruz” diye konuştu.