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“Başka Vatanımız Yok” isimli kısa film en çok ödül alan filmler arasında yer aldı

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin “Başka Vatanımız Yok” isimli kısa film, 2021 yılı 2021 yılının en çok ödül alan 3 kısa belgeselinden biri oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin “Başka Vatanımız Yok” isimli kısa film, 2021 yılı 2021 yılının en çok ödül alan 3 kısa belgeselinden biri oldu.



Yönetmenliğini Sinema Televizyon Yüksek Lisans öğrencimiz Bayram Küçük'ün yaptığı ''Başka Vatanımız Yok'' filmi, bir internet sitesi tarafından yayınlanan rapora göre, 2021 yılında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenmiş film festivallerinde en çok ödül kazanan Türkiye yapımı ilk üç kısa belgesel arasında yer aldı.



Prof. Dr. Halim Esen danışmanlığında hazırlanan belgesel, Afro Türkler'in sosyal yaşamlarına ve entegrasyon problemlerine odaklanıyor.



Küçük, söz konusu belgeseliyle, 50'nin üzerinde ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışmış ve çeşitli kategorilerde 20'yi aşkın dereceler elde etmiştir.

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