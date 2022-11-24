'Başka Vatanımız Yok' ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sinema Televizyon Yüksek Lisans öğrencisi Bayram Küçük'ün yönetmenliğini yaptığı 'Başka Vatanımız Yok' (Our Only Home) belgeseli ABD'den bir ödül daha kazandı.

ADÜ Sinema Televizyon Yüksek Lisans öğrencisi Bayram Küçük Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve 100 ülkeden 5 binin üzerinde film başvurusu alan Student World Impact Film Festivali'nde Mansiyon Ödülüne layık görüldü. Festivalde büyük beğeni ve övgüyle karşılanan belgesel, Afro Türklerin sosyal yaşamlarına ve entegrasyon problemlerine odaklanıyor. Prof. Dr. Halim Esen danışmanlığında hazırlanan film, birçok ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönerek, 2022 yılında yayınlanan rapora göre geçtiğimiz yılın en çok ödül alan yapımları arasında yer aldı.

Belgeselin yönetmeni Bayram Küçük, "Belgeselimizin birçok film festivalinde etki oluşturması ve beğeniyle karşılanması bizim için memnuniyet verici oldu. Filmi, 2020 yılının ilk aylarında henüz ülkemizde pandemi başlamamışken bitirmiştik. 2023 yılına girmek üzereyiz ve birçok film festivali halen filmimize ilgi gösteriyor. Bu doğrultuda filmimizle ortaya koyduğumuz mesajın önemini kavrayabiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.