Başkan Akın, “Atık su bedeli almayacağız”

Türkiye'de seçim çalışmalarına en erken başlayan belediye başkanlarından biri olan Ümmet Akın, Aydın için kalkınma programı adı altında “Ay Yıldız Kalkınma Programı” hazırladıklarını belirterek 10 numara 5 yıldız sloganı ile çalışacağız dedi. Akın “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecimde ilçelerimizin sorunlarının yanı sıra Aydınımız için hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi 5 Yıldız altında topladık. Birinci yıldızımız Tarım Kenti Aydın, ikinci yıldızımız Turizm Kenti Aydın, üçüncü yıldızımız Eğitim Kenti Aydın, dördüncü yıldızımız Bilim Kenti Aydın, beşinci yıldızımız ise Sağlık Turizmi ve Sağlık Kenti Aydın olacak. Bu Ay Yıldız Kalkınma programımız çatısı altında da Aydınımızın gelişimine katkı sağlayacak 29 dev projemiz hazır bulunuyor. Aydında insanlarımızın daha kaliteli bir alanda yaşaması için doğru yaşam alanları, gelişim alanları, otoparkları, caddesi, bulvarı, konut alanları üzerinde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde proje tanıtım toplantımız ile hemşerilerimize duyuracağız” dedi.

İçme Suyu Ücretsiz Olacak

Yenipazar ziyaretinde bir kez daha “Su Haktır Ücretsiz Olmalı” diyen Akın, “İçme suyu oksijen gibi hava gibi insanoğlunun zaruri ihtiyacı. Vatandaşımıza söz veriyoruz. 0 ile 5 tona kadar iki kişilik ailelerde, 3 kişi ve üzerindeki ailelerde ise 15 tona kadar kullanılan sudan ücret almayacağız. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçları kadar olan bölümde suya ücret ödemeyecekler. Temel ihtiyaç dışında kalan kısımda ise sadece personel ve araç gereç giderlerini karşılayacak miktarda cüzi bir bedel ödeyecekler. Biz kanalizasyonu, altyapısı olmayan ilçelerimiz ve mahallelerimizden atık su bedeli de almayacağız. Kısacası sudan ve diğer vergilerden elde edilen bütçe ile belediyecilik yapmayacağız. Bu da vatandaşlarımızın göstereceği teveccüh ile gerçekleşecek. Üretken belediyecilik anlayışı ile Aydınımızı hep birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.