Başkan Akın; “Belediyecilik üretmektir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Kuşadası Davutlar mahallesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde sanayi esnafı ile bir araya gelerek Kuşadası ve Aydın'ın ilçelerinde yaşanan su sıkıntılarından bahsetti.

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Kuşadasına bağlı Davutlar Mahallesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Mahalle sakinleri ve esnaflar tarafından kendisine iletilen sorunları tek tek dinleyerek çözümü noktasında gerçekleştireceği projelerini vatandaşlarla paylaşan Akın, “Bugün maalesef Aydın gibi ülkemizin en batısında medeniyetin beşiği olması gereken yerde hala su sorunu yaşayan köylerimiz var. Karacasu'yun tekeli köyünde su yok, nargedik köyünde halkın kendi yaptığı göletin suyunu belediye tankerle çekip halka 11 liradan satıyor. Geçtim Karacasu'yun bu köylerini Kuşadası susuzluk çekiyor. Su olan yerlerde mevcut su ağız çalkalamaya dahi müsait değil. Biz bu sorunları topyekün çözeceğiz. 2014 seçimlerinde vaad edilen ancak bu geçen sürede yapılmayan Sarıçay barajı bizim dönemimizde inşa edilecek. Bu barajla Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerimizin su sorunu kalıcı olarak çözülmüş olacak. Ayrıca Kuşadası turizmin parlayan yıldızı olacak klasik turizmin yanı sıra dalış turizmi, sağlık turizmi, yaşlı turizmi noktasında projelerimiz hazır göreceksiniz aydın bizimle zincirlerini kıracak. Bu süreçte de hemşerilerimizin göstereceği teveccüh ile bu projelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Akın'a ziyaretlerinde MHP Aydın İl yönetimi, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve yönetimi, MHP Kuşadası Kadın kolları Başkanı Serap Sağcan ve yönetiminin yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş eşlik etti.