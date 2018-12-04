Başkan Akın engellileri sevindirdi

Germencik Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Germencik'te yaşayan engelli hemşerilerini unutmadı.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve YADEM personeli engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Engelli bireylerle ve aileleri ile görüşüp sohbet eden belediye ekipleri ailelerin isteklerini dinleyip eksiklerini not aldılar. Aileler; “Her türlü ihtiyacımızda başkanımız bize elini uzattı. Germencik'te seçileceği zaman da biz onu destekledik şimdi de yine onu destekleyeceğiz, bizim gönlümüz onunla. Ne zaman ihtiyacımız olsa Ümmet Akın hep bizim yanımızdaydı. Allah kendisinden razı olsun” dediler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı açıklamada; “Başarılı insan, yaşama azmini yitirmeyen ve kendisiyle barışık olan kişidir. Hayatta başarıya ulaşmada hiçbir şeyin engel teşkil etmeyeceği düşüncesiyle engelli vatandaşlarımızı kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle de herkese örnek olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.