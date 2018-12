Başkan Akın'ın 03 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Akın mesajında; "Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında aldığı bir kararla Dünya Engelliler Günü ilan edilen 3 Aralık, engeli olan bireylerin topluma kazandırılması ve sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Engellilerin yaşadıkları sorunlar; yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırarak geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok olayına şahit oluyor onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Başarılı insan, yaşama azmini yitirmeyen ve kendisiyle barışık olan kişidir. Hayatta başarıya ulaşmada hiçbir şeyin engel teşkil etmeyeceği düşüncesiyle engelli vatandaşlarımızı kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle de herkese örnek olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.