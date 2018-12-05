Başkan Akın'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Savaşçı, azimli, fedakar kadınlarımızı saygı ve minnetle selamlıyorum" dedi.

Ümmet Akın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 94'üncü yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında kadınların toplumdaki önemine dikkati çeken Başkan Akın şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında üstüne düşen görevi fazlasıyla yapmış olan Türk kadını, ardından kurulan Cumhuriyetin gereği olarak ülke yönetimine de katılmalıydı. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için kadınlarımıza siyasi hakların verilmesi gerekiyordu. 'Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir' diyen ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir büyük devrime daha imza atarak Avrupa, Amerika ve Asya'daki birçok ülkeden önce, 1934 yılında Türk kadınını siyasi ve hukuki haklarına kavuşturdu. Bugün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 94'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutlarken, savaşçı, azimli, fedakar kadınlarımızı saygı ve minnetle selamlıyorum” dedi.