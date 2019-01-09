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Başkan Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur” dedi.


Alıcık mesajında, vatandaşların haber alma hakkını sağlayan medya çalışanlarının çok zor şartlar altında fedakârca mesleklerini icra ettiklerini belirterek, “Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, çok yönlü bir misyonu içermektedir. Medya, toplumsal bilincin artırılması, güçlendirilmesi, kamu yararının her zaman ön planda tutulması ve farklı seslerin topluma duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.


“Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur” diyen Alıcık, yerel gazete ve ulusal ajans temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

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