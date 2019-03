Başkan Alıcık, “10 yılımızı makam koltuğunda oturarak geçirmedik”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 31 Mart yerel seçimlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, 2019-2024 yılları arasındaki dönemde Nazilli'de hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler Mahallesi ve Moda Şehir Sitesi sakinlerini ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, birlik ve beraberlik mesajı vererek 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi.

Nazilli'nin her mahallesinde önemli ve sayısız hizmetler verdiklerini vurgulayan Başkan Alıcık, 2009 yılından bu yana mesaisini makam koltuğunda oturarak geçirmediğini söyledi. Her zaman sahada vatandaşla iç içe olduğunu belirten Alıcık, “Görev yaptığım 10 yıllık süre boyunca Nazilli'de herkesin belediye başkanı oldum. Kişi ayırımı yapmadan, siyası kimlik gözetmeden Nazillimizin her mahallesinde sayısız hizmetler gerçekleştirdik. Vaktimizi hiçbir zaman makam koltuğunda geçirmeden sahada vatandaşımızın yanında geçirdik. Halka dokunan, ilçemizi kalkındıran projeleri Nazillimize kazandırmak için büyük emek verdik. Bugün geldiğimiz süreçte çok şükür bağımsız bir Sümer Üniversitesi sözümüzü aldık. Önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan projelerimizden bir tanesi Nazillimizde Sümer Üniversitesi diğer bir projemiz Mergen Çayı'nın, Dereköy ve Dallıca Çayı gibi ıslah edilmesi. Bir diğer projemiz ise meydan Ali Molla ve Beş Eylül'ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu bir merkez yapılması. Bunun hayalini kurarken bile tüylerim diken diken oluyor. Özellikle bu proje benim için çok önemli” diye konuştu.